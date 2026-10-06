Oggi si festeggia; Theo Hernandez, ex terzino francese del Milan, compie 29 anni. La carriera di Theo al Milan è durata 6 anni, in questo periodo di tempo si è messo in mostra con prestazioni di livello assoluto, diventando fin da subito l'idolo dei tifosi rossoneri.

Ex Milan, tanti auguri a Theo Hernandez!

Ha vinto uno Scudetto e una Supercoppa italiana da protagonista, chiudendo la carriera in rossonero con 34 gol segnati in 262 partite, più di tutti i difensori che hanno vestito questa maglia, più gol anche di Paolo Maldini; colui che prese il francese sotto la sua ala protettiva e lo portò a Milano.

Tutto iniziò il 21 settembre 2019; Theo esordì entrando a gara corso nel derby contro l'Inter, con Marco Giampaolo allenatore dei rossoneri. Poche settimane dopo, segnò anche il suo primo gol contro il Genoa a Marassi, proprio dopo quella partita, Giampaolo venne esonerato e subentrò Stefano Pioli.

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È sotto la guida di Pioli che Theo ha dimostrato di essere un giocatore di livello mondiale, facendo vivere ai tifosi rossoneri dei momenti indimenticabili; tra i momenti più importanti c'è sicuramente il gol all'Atalanta, una cavalcata delle sue; un coast to coast di 95 metri simbolo dello Scudetto poi vinto con merito dal Diavolo nel 2022.

Dopo questi anni di gioie e felicità, purtroppo, Theo Hernandez ha lasciato il Milan non nel migliore dei modi; tutto è iniziato il 18 febbraio 2025; durante il playoff di Champions League, Theo è stato espulso per doppia ammonizione dopo una simulazione, compromettendo la qualificazione del Milan e scatenando la dura reazione di club e tifosi.

Uno Scudetto, una Supercoppa, più gol di Maldini. Poi l'addio burrascoso

Aggravò la situazione il contratto in scadenza nel 2026, non venne rinnovato a causa della distanza tra la richiesta d'ingaggio del giocatore (circa 7 milioni di euro) e l'offerta della società. Un progressivo calo di rendimento e il deterioramento del rapporto con la piazza hanno portato all'addio estivo per circa 25 milioni di euro.

Oggi Theo veste la maglia dell'Al Hilal in Saudi Pro League. Nonostante non sia stata una storia a lieto fine, Theo rimarrà per sempre un idolo dei tifosi rossoneri.