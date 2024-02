Ex Milan, futuro in Arabia Saudita per Massara? Il possibile epilogo

Frederic Massara, ex direttore sportivo del Milan, potrebbe proseguire la sua carriera in Arabia Saudita. Ecco la possibile destinazione

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, l'ex dirigente rossonero sarebbe in corsa insieme al gallese Lee Congerton per un posto in dirigenza nell'Al-Ahli, squadra attualmente terza in Saudi Pro League.