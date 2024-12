Gianluigi Lentini: Il talento spezzato tra gloria e sfortuna

Il declino e il Lentini di oggi

Tuttavia, il destino aveva in serbo una prova durissima per Lentini: il 2 agosto 1993, un incidente automobilistico lo costrinse a una lunga riabilitazione. Il talento che aveva stupito il mondo sembrava scomparso, e Lentini non tornò mai più ai suoi livelli precedenti. Nonostante alcuni tentativi di ripresa, come il ritorno all’Atalanta e un ultimo periodo al Torino, il suo futuro nel calcio sembrò ormai segnato.