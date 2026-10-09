Serata complicata per l'ex attaccante del Milan Rafael Leão nel successo del Galatasaray contro il Kasimpasa
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Adattamento complicato per Rafael Leão nel campionato turco. Nell'anticipo del venerdì, valido per la 7ª giornata della Süper Lig, il Galatasaray ha superato 3-1 il Kasimpasa all'Ali Sami Yen, ma la prestazione dell'ex attaccante del Milan è stata segnata da un cartellino giallo rimediato nei primi minuti di gioco, da una prova priva di acuti e da una sostituzione al 67’ minuto.
Galatasaray, la partita di Leão e il digiuno da gol in TurchiaSchierato titolare da Okan Buruk, il portoghese finisce sul taccuino dell'arbitro dopo appena tre minuti per un intervento irregolare. Durante la gara Leão non è riuscito ad incidere, restando ancora fermo a quota zero reti segnate dal suo arrivo a Istanbul di un mese e mezzo fa. La sua partita s'interrompe al 67', quando l’allenatore lo sostituisce nel momento più delicato della sfida.
L'espulsione di Torreira e i gol decisivi nel finaleLa gara vive infatti il suo momento di svolta tra la fine del primo tempo e la metà della ripresa. Dopo il vantaggio dei padroni di casa firmato da Bardakci di testa al 45', il Galatasaray resta in dieci uomini dal 65' per l'espulsione dell'ex Fiorentina Lucas Torreira. Tre minuti dopo il Kasimpasa trova il pareggio con Rak-Sakyi. Nonostante l'uomo in meno e l'uscita dal campo di Leão, i ‘Cimbom’ tornano in vantaggio al 90’ con un sinistro di Baris Yilmaz, prima del tris calato al 96' dall'ex Juventus Mario Lemina su assist dell'ex Napoli Victor Osimhen, subentrati entrambi a gara in corso.
Classifica e prossimi impegniCon questo successo il Galatasaray sale a 16 punti e consolida la 1ª posizione in classifica in Süper Lig. Martedì sera, sempre in casa casa, la formazione turca affronterà il Barcellona nel 2° turno della fase a gironi di Champions League.
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