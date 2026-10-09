Adattamento complicato per Rafael Leão nel campionato turco. Nell'anticipo del venerdì, valido per la 7ª giornata della Süper Lig, il Galatasaray ha superato 3-1 il Kasimpasa all'Ali Sami Yen, ma la prestazione dell'ex attaccante del Milan è stata segnata da un cartellino giallo rimediato nei primi minuti di gioco, da una prova priva di acuti e da una sostituzione al 67’ minuto.

Galatasaray, la partita di Leão e il digiuno da gol in Turchia

L'espulsione di Torreira e i gol decisivi nel finale

Classifica e prossimi impegni

Schierato titolare dail portoghese finisce sul taccuino dell'arbitroper un intervento irregolare. Durante la garanon è riuscito ad incidere, restando ancora fermo a quota zero reti segnate dal suo arrivo a Istanbul di un mese e mezzo fa. La sua partita s'interrompe al 67', quando l’allenatore lo sostituisceLa gara vive infatti il suo momento di svolta tra la fine del primo tempo e la metà della ripresa. Dopo il vantaggio dei padroni di casa firmato dadi testa al 45',Tre minuti dopo il Kasimpasa trova il pareggio con Rak-Sakyi. Nonostante l'uomo in meno e l'uscita dal campo di Leão, i ‘Cimbom’ tornano in vantaggio al 90’ con un sinistro di, prima del tris calato al 96' dall'ex Juventussu assist dell'ex Napoli, subentrati entrambi a gara in corso.Con questo successo ilsale ae consolida la. Martedì sera, sempre in casa casa, la formazione turca affronterà ilnel 2° turno della fase a gironi di