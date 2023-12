Ex Milan, il paradosso di Kluivert: quinto e ad un passo dall’esonero

Uno dei giocatori più talentuosi passati al Milan nel corso degli ultimi decenni è senza ombra di dubbio Patrick Kluivert. Arrivato dall'Ajax nell'estate del 1997 su di lui erano riposte tantissime aspettative, ma purtroppo per il Diavolo nell'unica stagione in rossonero non si è dimostrato all'altezza. Anche se, bisogna dirlo, la parentesi nel club di via Aldo Rossi non ha messo in dubbio le sue qualità. Nell'annata alla corte di Fabio Capello l'olandese ha segnato 6 reti in Serie A e 3 in Coppa Italia, per poi passare al Barcellona dove ha fatto decisamente meglio.