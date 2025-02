Ex Milan, Giroud vittima di furto: danni enormi. Ecco cosa gli hanno rubato

Olivier Giroud, ex attaccante del Milan e attualmente in forza ai Los Angeles FC, è stato vittima di un pesante furto: ecco cos'è successo

Olivier Giroud, ex attaccante del Milan ed attualmente in forza ai Los Angeles FC, sarebbe stato vittima di un furto proprio nella città statunitense. A rivelarlo in esclusiva sono stati i colleghi di 'TMZ Sports', che citano contatti interni alle forze dell'ordine. Secondo quanto riportato, infatti, all'inizio di questo mese di febbraio sarebbero stati rubati dei gioielli al centravanti francese per un valore di circa 500.000 dollari. Il furto con scasso sarebbe avvenuto proprio nella casa di 'Oli', nella zona di Los Angeles dove vive con moglie e figli.