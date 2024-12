Ex Milan, Gattuso sorprende tutti: ecco il nuovo look

In un video pubblicato durante il momento del “rasoio”, Gattuso, come sempre pronto a non prendersi troppo sul serio, scherza con il barbiere dicendo: “Ma che ca**o fai tu?”. Più tardi, in un’intervista rilasciata al sito ufficiale dell’Hajduk, ha spiegato il suo gesto: “Sono orgoglioso di partecipare a questa causa umanitaria. Non mi rado la barba da 20 anni, ma sono felice di farlo per una buona causa. L’obiettivo era raccogliere almeno 10.000 euro e ci siamo riusciti.”