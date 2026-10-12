Al Signal Iduna Park è andata in scena una partita di poco incredibile tra Borussia Dortmund e Werder Brema, una sfida che sembrava ormai indirizzata a favore dei gialloneri ma che si è trasformata in un finale clamoroso, con i biancoverdi capaci di rimontare due reti negli ultimi minuti e conquistare un prezioso pareggio. Protagonista anche l'ex Milan Nicklas Füllkrug.

Milan, in gol anche Fullkrug

Ilaveva sbloccato il risultato all'80esimo controvando poi il raddoppio solamente cinque minuti dopo sul 2-0. I gialloneri sembravano ormai aver conquistato la vittoria, ma è qui che arriva il ribaltone: ilnon si è arreso e ha reagito con grande determinazione, trovando due goal tra l'88esimo minuto e il 92esimo, fissando il risultato sul pareggio.

A prendersi la scena è stato Niclas Füllkrug, autore della rete del definitivo 2-2. L'attaccante tedesco è passato dal Milan nella scorsa stagione senza riuscire a lasciare il segno, ma in Germania sembra aver ritrovato in patria le condizioni perfette per esprimere il suo potenziale.

Con il Werder Brema Füllkrug sta vivendo un avvio di campionato molto positivo: il gol contro il Borussia rappresenta la sua 4 rete nelle prime 5 giornate di campionato, un rendimento che conferma il suo ottimo momento e che riporta l'attenzione sul suo percorso in rossonero.