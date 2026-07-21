Alcuni ex calciatori, una volta deciso di ritirarsi dal calcio giocato, optano per un riposo lontano dal pallone. Tra questi profili, evidentemente, non rientra Alessandro Florenzi: l'ex calciatore rossonero, da quando si è ritirato, non si è fermato un secondo: rifiondatosi immediatamente nel mondo della Kings League, sembra essersi innamorato di un calcio più brevilineo ed immediato, rapido, meno dispendioso forse atleticamente ma che mette in risalto le abilità tecniche dei giocatori.

Il torneo creato da Piquè ha rivoluzionato il mondo del calcio, mettendo sotto ai riflettori uno sport più "corto": si parte da un 1 vs 1 tra i portieri, per poi però arrivare a giocare in 7 contro 7. Proprio di questa modalità sembra essersi innamorato Florenzi, che non si limiterà alla Kings League. L'Italia scenderà in campo per gli Europei di calcio a 7 che si disputeranno a Roma dal 22 al 25 luglio e, tra i nomi scelti dal CT Daniele D'Orto, spicca proprio quello di Alessandro Florenzi.

Come si svolgerà l'Europeo di calcio a 7

L'evento, che porterà a Roma le migliori selezioni europee si disputerà a Parco Schuster, con la Basilica di San Paolo sullo sfondo. Solamente otto le nazionali partecipanti, divise in due gruppi: nel Girone A l'Italia, padrona di casa, affronterà Grecia, Ucraina e Romania, mentre nel Girone B si sfideranno Inghilterra, Danimarca, Serbia e Austria.

Gli azzurri scenderanno in campo con l'obiettivo dichiarato di conquistare il titolo continentale, dopo essersi fermati a un passo dalla vittoria nel Mondiale dello scorso anno in Brasile, perdendo proprio con i padroni di casa in finale. Il calendario prevede l'esordio contro la Grecia mercoledì 22 luglio alle 21:15, seguito dalla sfida all'Ucraina giovedì 23 alla stessa ora, e dalla chiusura della fase a gironi contro la Romania venerdì 24 alle 10:15 del mattino.

Per Florenzi, che tra il 2021 e il 2025 ha vestito la maglia rossonera trasformandosi in un simbolo dello spogliatoio, questa nuova avventura in Nazionale rappresenta l'occasione per proseguire la propria carriera calcistica anche dopo l'addio al calcio a 11 giocato ai massimi livelli e provare a vincere il suo secondo Europeo in carriera, dopo quello con la Nazionale maggiore nel 2021. Chissà se anche in questa nuova disciplina Florenzi riuscirà a regalare emozioni ai tifosi azzurri, magari conquistando quel titolo che la Nazionale del calcio a 7 rincorre da tempo.