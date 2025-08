Ex Milan, esordio con sconfitta per Emerson Royal: la sua prestazione

Emerson Royal , terzino destro brasiliano ex Milan, ha fatto il suo debutto con la maglia del Flamengo nella serata di giovedì 1° agosto. Arrivato pochi giorni fa dal club rossonero per circa 10 milioni di euro, Emerson è subentrato al 72’ nella sfida d’andata degli ottavi di finale di Coppa del Brasile contro l’ Atletico Mineiro .

Per lui si trattava del ritorno in campo dopo sei mesi di stop per infortunio. Tuttavia, l’esordio non è stato fortunato dal punto di vista del risultato: il Flamengo è uscito sconfitto per 1-0 davanti al proprio pubblico del Maracana.