Ex Milan – Donnarumma candidato per il premio miglior portiere del 2021

Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG ed ex Milan, è candidato per il premio miglior portiere del 2021: ecco chi sono gli altri candidati

Gianluigi Donnarumma è uno dei tre portieri candidati al premio 'Fifa The Best' di miglior portiere dell'anno 2021. E' la stessa FIFA ad annunciarne la candidatura, con l'ex portiere del Milan che potrebbe ricevere il terzo premio individuale nel giro di pochi mesi. Gli altri due estremi difensori presenti nella lista sono Edouard Mendy del Chelsea e Manuel Neuer del Bayern Monaco. Il nome del vincitore sarà annunciato il 17 gennaio.