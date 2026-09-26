A Lima, in Perù, c'è un luogo speciale sulle scogliere di Miraflores, dove i peruviani si siedono a guardare l'Oceano Pacifico al tramonto sognando un futuro migliore. Chissà se Gianluca Lapadula, ex calciatore del Milan, c'è già stato. Di sicuro, da quando si è trasferito nella capitale peruviana, i suoi sogni hanno ripreso a trasformarsi in veri e propri gol.

Ex Milan, la rinascita di Lapadula

A maggio scorso la sua carriera sembrava essere arrivata al capolinea, segnata dalla retrocessione inconma chi in carriera si è rotto il naso sette volte non sa cosa significa la parola arrendersi: invece di cedere alle sirene dell'Arabia,ha scelto di partire da quelle che sono le proprie radici. Per capire la rinascita bisogna tornare a giugno. Il profilo Instagram del centravanti subisce un cambiamento: nel giro di pochi giorni è passato dal congedarsi dalloalla maglia

Lapadula in Perù è stato accolto come il colpo del secolo, in un paese calcisticamente ai minimi termini. Con un solo Mondiale giocato negli ultimi undici e un campionato precipitato in fondo nel ranking Uefa, questo passaporto peruviano, ottenuto solo nel 2020, si è trasformato nell'occasione per regalarsi una seconda giovinezza

"Il bambino delle Ande è tornato" titolavano i giornali al suo arrivo. L'impatto con il campionato è stato devastante, al primo gol ci ha messo pochissimo: un uno-due con Varela e tiro nell'angolino basso di destra, poi le mani dietro orecchie per abbracciare le stadio Monumental, pronto a cantare il suo nome. Un copione ripetuto ben 6 volte nelle prime 10 gare.

Con la maglia del club peruviano, l'attaccante ha festeggiato anche un grandissimo traguardo: i 200 goal in carriera. Numeri e prestazioni che hanno convinto il commissario tecnico Mano Menezes a richiamarlo Nazionale per le sfide contro Stati Uniti, Messico, Canada e Colombia.