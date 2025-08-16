Ex Milan. Coppa Italia, eliminati Bondo e Terracciano, passa Inzaghi

In attesa della sfida tra Milan e Bari di domani sera alle 21.15 a San Siro, sono stati sanciti i primi verdetti dei trentaduesimi di Coppa Italia. La partita tra Cremonese e Palermo si è conclusa ai rigori. Hanno vinto gli ospiti, allenati da Filippo Inzaghi. Eliminati, invece, i grigiorossi, che vedono tra le loro fila gli ex Milan Filippo Terracciano e Warren Bondo. Il primo ha disputato tutti i 90 minuti, il secondo è entrato al 59'.