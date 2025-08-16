Pianeta Milan
Ex Milan. Coppa Italia, eliminati Bondo e Terracciano, passa Inzaghi

Si è conclusa una delle sfide dei trentaduesimi di Coppa Italia: Cremonese-Palermo. Eliminati Bondo e Terracciano, passa Pippo Inzaghi
In attesa della sfida tra Milan e Bari di domani sera alle 21.15 a San Siro, sono stati sanciti i primi verdetti dei trentaduesimi di Coppa Italia. La partita tra Cremonese e Palermo si è conclusa ai rigori. Hanno vinto gli ospiti, allenati da Filippo Inzaghi. Eliminati, invece, i grigiorossi, che vedono tra le loro fila gli ex Milan Filippo Terracciano e Warren Bondo. Il primo ha disputato tutti i 90 minuti, il secondo è entrato al 59'.

Cremonese, decisivo l'errore di Johnsen dagli 11 metri

La sfida è stata decisa ai calci di rigore, dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. Tra i giocatori della Cremonese, si sono presentati dal dischetto sia Bondo sia Terracciano. Entrambi gli ex rossoneri hanno trasformato il loro tiro dagli undici metri. Decisivo, invece, è stato l'errore di Johnsen.

Vince, dunque, e passa il turno il Palermo del nuovo allenatore Filippo Inzaghi. Dopo l'impresa ottenuta nel corso della scorsa stagione - la promozione in A con il Pisa - Pippo vuole ripetersi quest'anno. L'obiettivo è dichiarato: conquistare la promozione con i rosanero. La rosa è assolutamente adeguata per centrare una tale impresa, che lo renderebbe un assoluto specialista delle promozioni nella massima serie dalla serie cadetta.

