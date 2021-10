Ex Milan – Bundesliga, Van Bommel esonerato dal Wolfsburg | News

Mark Van Bommel, ex centrocampista del Milan, è stato esonerato dal Wolfsburg: fatali le ultime cinque partite senza vittorie

Attraverso una nota ufficiale, il Wolfsburg ha comunicato di aver esonerato Mark Van Bommel. L'ex centrocampista del Milan ha ottenuto quattro vittorie nelle prime quattro giornate di Bundesliga, poi quattro sconfitte e un pareggio. Risultati ritenuti negativi dalla dirigenza tedesca, la quale si trova al nono posto in classifica con soli 13 punti all'attivo. A ciò si aggiunge anche la clamorosa sconfitta a tavolino in Coppa di Germania contro il Preussen Munster. Il motivo? Van Bommel aveva eseguito sei sostituzioni anziché cinque, ovvero il massimo consentito. Le Top News di oggi: il Milan offre il rinnovo a Theo Hernandez, l'annuncio di Juric sul futuro di Belotti e non solo