MERCATO MILAN E TOP NEWS – Theo rinnova? Juric, annuncio su Belotti

Nemmeno il tempo di godersi la vittoria contro il Bologna che per il Milan è già vigilia di campionato. In vista della gara contro il Torino Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa. Lo ha fatto, ovviamente, anche Ivan Juric, che ha rilasciato importanti dichiarazioni sul futuro di Andrea Belotti, fortemente accostato ai rossoneri. I tifosi sorridono per i recuperi di Franck Kessie e Theo Hernandez. A proposito di quest'ultimo, c'è l'offerta di Paolo Maldini per il rinnovo. Nelle prossime schede le Top News di oggi sul Milan!