L’Aldini pensa a due ex del Milan: sulla panchina della formazione 2008 infatti, potrebbero presto arrivare Gabriel Paletta e Lucas Biglia. Entrambi con un passato in Serie A, i due ex rossoneri sono pronti a trasferire la loro esperienza nel mondo del settore giovanile.