Ex Milan – Biglia e Borini positivi al Coronavirus | News

Gli ex giocatori del Milan Lucas Biglia e Fabio Borini sono risultati positivi al Covid: i due calciatori stanno bene e sono in isolamento

Lucas Biglia e Fabio Borini sono risultati positivi al Covid 19. Questo è quello che ha comunicato il Karagumruk, club nel quale i due ex giocatori del Milan militano attualmente. Entrambi i calciatori stanno bene e adesso si trovano in isolamento presso le loro abituazioni. Di seguito il comunicato della squadra turca pubblicato su Twitter. Intanto ecco la probabile formazione rossonera in Parma-Milan di oggi.