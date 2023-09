Ex Milan, Balotelli vicino al ritorno in Turchia dopo la rottura con il Sion

Mario Balotelli, ex attaccante del Milan, sarebbe vicino al ritorno in Turchia dopo la rottura con gli svizzeri del Sion

L'avventura di Mario Balotelli con il Sion sarebbe alle battute finali. L'ex attaccante del Milan, da quando è giunto nella squadra svizzera ha avuto tanti problemi. In primis il suo arrivo non ha aiutato il club a rialzarsi in classifica, ma al di là di questo il centravanti italiano non è nemmeno entrato nel cuore dei tifosi. Che infatti durante una partita avevano anche bruciato una sua maglietta.