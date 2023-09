Inter-Milan, le probabili formazioni: Pioli lancia Kjaer in difesa

L'attesa sta per finire finalmente e alle ore 18:00 di sabato 16 settembre andrà in scena a San Siro il derby Inter-Milan. Un match che mette in palio la testa della classifica tra gli unici due club a punteggio pieno. Secondo quanto riferito da 'gazzetta.it' il tecnico rossonero Stefano Pioli dovrebbe optare per Mike Maignan in porta e una difesa a quattro composta da Davide Calabria, Simon Kjaer (in assenza dell'acciaccato Pierre Kalulu e dello squalificato Fikayo Tomori), Malick Thiaw e Theo Hernandez. A centrocampo Rade Krunic sarà affiancato da Ruben Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders, mentre in avanti ci saranno Christian Pulisic, Olivier Giroud e Rafael Leao.