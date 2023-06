EuroU21, alle 18 il Belgio di De Ketelaere affronterà la Georgia | News

Alle ore 18.00 il Belgio di Charles De Ketelaere affronterà la Georgia ai campionati europei Under 21. Ecco dove seguire il match in diretta

Dopo il pareggio nella gara d'esordio, oggi il Belgio scenderà nuovamente in campo per affrontare la Georgia al campionato europeo Under 21. Partirà dal primo minuto il calciatore del Milan Charles De Ketelaere, oltre all'ormai ex rossonero Aster Vranckx, il quale vorrà riscattarsi insieme ai suoi compagni di nazionale dopo il deludente 0-0 contro l'Olanda. Il fischio d'inizio è in programma alle 18.00 e la partita potrà essere vista sul sito ufficiale della UEFA. Milan, trattativa avviata con l'Almeria per El Bilal Toure.