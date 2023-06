Mercato Milan – Trattativa con l’Almeria per l’attaccante El Bilal Toure

Dopo aver visto sfumare l'arrivo di Marcus Thuram , con l'attaccante francese che ha deciso di sposare il progetto tecnico dell'Inter, il Milan avrebbe puntato gli occhi su un altro centravanti. Secondo quanto riferisce 'RMC Sport', i rossoneri avrebbero avviato una trattativa con l'Almeria per cercare di acquisare El Bilal Toure , attaccante maliano classe 2001. Come riportano i colleghi francesi, il Milan avrebbe iniziato a negoziare con il club spagnolo già nei giorni scorsi e il giovane calciatore sarebbe anche disposto a trasferirsi alla corte di Stefano Pioli.

Il club di via Aldo Rossi ritiene El Bilal Toure un calciatore pronto ad esplodere e che possa giocare senza avere troppe pressioni. In ogni caso non si tratterebbe di una trattativa troppo semplice, in quanto l'Almeria chiede tra i 15 e i 20 milioni di euro per cedere il maliano sul quale si registra anche l'interesse da parte di altri due club di Serie A, vale a dire il Napoli campione d'Europa e l'Atalanta.Milan, contatto per Morata: le ultime >>>