Calciomercato Milan – Primo contatto per Morata: la formula dell’affare

Novità, per quanto concerne i movimenti in attacco del Milan in questa sessione di calciomercato, dopo che il club rossonero si è visto sfilare da sotto al naso Marcus Thuram, che ha preferito sposare il progetto tecnico dell'Inter. Sfumato l'attaccante francese, che sarebbe arrivato a parametro zero, il Diavolo, come riferito da 'SportMediaset', ha cambiato obiettivo e strategia.