Europei Under 21, Germania-Portogallo 1-0: trionfo sfumato per Leao

Il Portogallo di Rafael Leao ha perso la finale degli Europei Under 21 contro i pari età della Germania: decisiva la rete di Nmecha

Delusione e tristezza sul volto di Rafael Leao e dei suoi connazionali. E' finita da pochi minuti la finale degli Europei Under 21, gara che ha visto trionfare la Germania sui pari età del Portogallo per 1-0. Decisiva la rete del giovane Nmecha. Niente trionfo, dunque, per i lusitani che credevano di poter trionfare dopo aver eliminato l'Italia e la Spagna. Un'altra prova insufficiente per l'attaccante del Milan. Entrato all'inizio del secondo tempo, Leao non è riuscito ad incidere nel match. Paolo Maldini sfida il Napoli: un giovane trequartista nel mirino del Milan