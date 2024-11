Emirates, svelata la nuova livrea per l’A380: è un omaggio al Milan per …

Emirates ha svelato la nuova livrea per il suo A380: il tutto dedicato al Milan, per anni partner della nota compagnia aerea

(fonte: acmilan.com) Emirates, Official Airline Partner e Principal Partner di AC Milan, ha svelato una nuova speciale livrea per il suo A380. Che presenta gli iconici colori del Club rossonero per celebrare i suoi 125 anni di eccellenza e il suo impatto generazionale nel calcio mondiale.