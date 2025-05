DS Milan, nuovi contatti con Tare: incontro in vista. Congerton ...

Nelle ultime ore i nomi più caldi per quanto concerne il nuovo DS del Milan sono senza ombra di dubbio Igli Tare e Lee Congerton. Il primo era stato incontrato diverse settimane fa da Giorgio Furlani, dopo essere stato in cima alla lista per Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale, sebbene fosse stato accantonato negli ultimi tempi. Il secondo invece è l'ultimo nome emerso nella giornata di ieri che sembra essere a questo punto in pole position.