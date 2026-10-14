Inchiesta Curve, Lucci: "Se avessi guadagnato non avrei..." | VIDEO

Arriva il verdetto d'appello dell'operazione "Doppia Curva". I giudici della Terza Sezione Penale di Milano hanno prosciolto Luca Lucci dall'accusa di essere il mandante del tentato omicidio ai danni di Enzo Anghinelli "per non aver commesso il fatto". All’ex capo ultras della Curva Sud rossonera è comunque stata confermata una condanna a 8 anni di reclusione per associazione per delinquere, due in meno rispetto ai 10 a cui era stato condannato di primo grado.

Lucci, caduta l'imputazione per il tentato omicidio ad Anghinelli

Il patteggiamento in appello

Le decisioni per gli altri esponenti della curva

Il quadro d'accusa originario contestava ail ruolo di regista nella sparatoria di via Cadore del 2019, nata nei contesti di scontro per il controllo della curva. Su questa contestazione la Procura puntava a ottenere altri 5 anni di carcere, portando la richiesta totale a 13 anni. A pesare sull'esito del processo è statasuo ex braccio destro. Ammettendo in aula la partecipazione diretta all'agguato come esecutore,dalle responsabilità, chiamando in causa una terza persona oggi deceduta.Gli 8 anni finali derivano da un accordo raggiunto tra la difesa e i PM Simonetta Bellaviti e Paolo Storari. Dentro questo calcolo rientrano anche iAnchedalla corte, nel cui perimetro rientra anche la quota di responsabilità per il tentato omicidio di sette anni fa.L'appello chiude la partita giudiziaria anche per gli altri otto imputati. Per, la pena scende aper via dell'assoluzione dall'accusa di associazione a delinquere.incassa, mentre perla pena scende a. Chiudono la listacon pene stabilite attorno ai 3 anni.