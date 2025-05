DJ Ringo: “Milan nelle mani di invasati da potere, protagonismo e visibilità”

Ieri sera, allo stadio 'Olimpico', la Roma di Claudio Ranieri ha battuto il Milan di Sérgio Conceição per 3-1 nella 37^ e penultima giornata della Serie A 2024-2025 . Colpo di testa di Gianluca Mancini e pareggio di João Félix nel primo tempo. Poi, nella ripresa, altre due reti dei giallorossi con Leandro Paredes su calcio di punizione e l'ex Bryan Cristante .

Rossoneri fuori dalle coppe europee per la stagione 2025-2026. Sulla partita, però, pesa la (giusta) espulsione di Santiago Giménez dopo neanche 20' di gioco per una gomitata rifilata a Mancini. DJ Ringo, disc jockey, conduttore radiofonico e televisivo nonché grande tifoso milanista, si è sfogato dopo la partita in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'.