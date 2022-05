Derby primavera Inter-Milan, presente sugli spalti Roberto Mancini | News

In occasione del derby primavera tra Inter e Milan disputatosi oggi, Roberto Mancini ha assistito al match al Centro Sportivo 'Facchetti'

Questo pomeriggio è andato in scena il derby del campionato primavera tra Inter e Milan. Una bella gara, ricca di emozioni, terminata con il risultato di 2-2. Reti di Nasti ed El Hilali per i rossoneri, mentre per i nerazzurri i gol portano le firme di Carboni e Fabbian.