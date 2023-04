Andata e ritorno del Derby di Milano in chiaro: gli scenari possibili

Andata e ritorno del derby di Champions League tra Milan e Inter saranno trasmesse in chiaro: ecco i tre possibili scenari

La semifinale di Champions League che si giocherà tra Milan e Inter sarà un evento storico, che si ripete dopo le emozioni del 2003. Si tratta di un evento talmente importante, da assumere il carattere di 'interesse nazionale' e per questo motivo sia l'andata che il ritorno del Derby della Madonnina dovranno essere visibili in chiaro. Sebbene al momento la gara del martedì si sarebbe potuta vedere solo su Canale 5 e quella del mercoledì solamente su 'Prime Video' .

Secondo quanto riferito dal portale 'Davidemaggio.it', sarebbero tre i possibili scenari a questo proposito per poter vedere la gara d'andata. La prima ipotesi è che 'Prime Video' trovi l'accordo con 'Mediaset', in modo che l'incontro si possa vedere su Canale 5. La seconda è che l'accordo venga fatto su 'Sky' con conseguente visione su 'TV8'. Infine potrebbe non esserci alcun accordo, ma a quel punto 'Prime Video' potrebbe permettere una serata accessibile a tutti senza costi. Milan, un attaccante è finito nel mirino della Salernitana >>>