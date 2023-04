Calciomercato – Occhi della Salernitana su un attaccante del Milan

La Salernitana, per la prossima sessione di calciomercato, avrebbe messo gli occhi su un attaccante del Milan

Il calciomercato estivo ancora è lontano, ma diverse società si sono già messe all'opera per evitare di farsi trovare impreparate. Tra queste c'è anche la Salernitana , che avrebbe nel mirino due giocatori di proprietà del Milan . Oltre a Yacine Adli , che sta trovando poco spazio nelle gerarchie di Stefano Pioli , i granata avrebbero messo gli occhi su un altro calciatore, che però al momento si trova in prestito.

Secondo quanto riferito da 'TuttoSalernitana', infatti, uno dei nomi più caldi sul taccuino del direttore sportivo Morgan De Sanctis sarebbe quello di Lorenzo Colombo, che è in prestito al Lecce. Il club salentino avrebbe la possibilità di riscattare il centravanti classe 2002, ma il Diavolo a quel punto potrebbe esercitare il diritto di controriscatto. Se così dovesse essere, il Milan potrebbe anche decidere di mandarlo ancora a farsi le ossa e la Salernitana potrebbe essere la piazza ideale per lui.