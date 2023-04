Champions League, come e quando acquistare i biglietti dei derby | News

Come e quando acquistare i biglietti per i derby tra Inter e Milan, validi per l'andata e il ritorno della semifinale di Champions League

Fabio Barera Redattore

Dopo il Milan, che ha vinto il doppio confronto con il Napoli ai quarti di finale, anche l'Inter ha raggiunto il penultimo atto della Champions League, dove affronterà proprio il Diavolo in due sfide che si preannunciano già spettacolari ed appassionanti. E a tal proposito i tifosi delle due squadre meneghine cominciano già a chiedersi come potranno prendere un biglietto per assistere ad un Derby che nella massima competizione europea non si vede da 20 anni. Nel 2003, come riferito da 'gazzetta.it', le richieste furono circa 200 mila per ogni match, sebbene la capienza massima di 'San Siro' si fermi a metà.

Secondo quanto riportato dall'edizione online della 'Rosea' per quanto riguarda la gara di andata, che si giocherà in casa del Milan, ancora non sono state rese note le date per la vendita libera e quella riservata agli abbonati. Esiste però la possibilità di ricevere un avviso tramite mail per sapere quando si potranno acquistare i biglietti. Basta andare sul sito 'help.acmilan.com' e scegliere l'opzione 'invia una notifica'.

Quanto all'Inter, in casa nerazzurra c'è sicuramente più calma, dal momento in cui il Derby di ritorno della semifinale di Champions League è più lontana nel tempo. La prima fase, comunque, è dedicata a coloro che hanno un abbonamento attivo per la stagione corrente di Serie A, mentre successivamente coloro che hanno l'abbonamento annuale, ma devono cambiare posto, avranno questa possibilità. Infine sembra che non si possa arrivare alla vendita libera, dato che a seguito della prelazione per gli abbonati ci sarà la sessione dedicata ai soci Inter Club e a coloro che possiedono la tessera Siamo Noi. Guardiola loda il Milan: le sue parole >>>