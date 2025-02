Nella serata di oggi, domenica 2 febbraio, alle ore 18:00, andrà in scena il derby tra Milan e Inter, ma le due curve, almeno nel pre partita, si sono unite per una bellissima iniziativa. Come appreso dalla nostra redazione, e come testimoniato anche da alcune immagini, infatti, la Curva Sud e la Curva Nord hanno celebrato il Derby della solidarietà. Durante il quale le due tifoserie hanno raccolto beni di prima necessità e prodotti per l'igiene per i senzatetto del capoluogo lombardo. Questi vengono aiutati dai City Angels, non solo sulla strada, ma anche nei vari centri di accoglienza sparsi per la città.