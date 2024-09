Derby Inter-Milan, Spalletti a San Siro: monitorato un emergente rossonero

Luciano Spalletti, Commissario Tecnico dell'Italia, è spesso andato in giro per il Bel Paese per monitorare da vicino alcuni giocatori in particolare ed era presente a San Siro per assistere al derby Inter-Milan. Si potrebbe pensare ad una sua apparizione per seguire la squadra che ha allenato per diversi anni, ovvero sia i nerazzurri. Ma il suo essere allo stadio sembra essere dovuto ad un altro motivo, ben più importante per un calciatore rossonero in particolare.