Derby Inter-Milan, Sabatini: “Reijnders e Pulisic possono dare qualità”

Il Milan contro la Juventus ha giocato una partita piena di grinta e di buona volontà, ma come qualità di gioco insomma… Potrebbe bastare, dipende dalle prestazioni dei giocatori più importanti. Se Theo fa lo stesso errore allora viene punito, se Reijnders e Pulisic invece giocano meglio possono dare qualità che possono sopperire alla mancanza di un centravanti vero, cosa che Morata non è".