Inter-Milan al cubo: domenica a Milano ci saranno tre derby. Ecco quali

Inter-Milan (prime squadre): Il derby per eccellenza si giocherà nel più classico degli orari. Alle 20:45 aSan Siro. Anche in questo caso saranno i rossoneri a dover tentare l'impresa contro un Inter sicuramente più convincente fino ad ora. Paulo Fonseca sarà chiamato all'ultima chance per soddisfare le ambizioni della società, se no sarà rivoluzione.