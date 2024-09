Milan, Ambrosini: “Perdere è il male minore. Va cambiato l’atteggiamento”

Nel prepartita di DaznMassimo Ambrosini ha parlato della situazione del Milan: "Per i rossoneri è molto importante questo derby, perché l'inizio della stagione è stato molto complicato sotto tutti i punti di vista. La partita di oggi rappresenta un'opportunità per cambiare per i giocatori, per la società, per l'allenatore. Non c'è migliore occasione che svoltare stasera".