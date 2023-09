Derby Inter-Milan 5-1, sconfitta netta: mai così male da 50 anni

Un altro 5-1 nella storia non c'era mai stato, ma sono diverse le occasioni in cui l'Inter ha rifilato 4 gol di scarto al Milan in un derby di Serie A. L'ultima volta è successo nel 2009/2010, sempre nelle prime giornate (in quel caso era la 2^). Ma, ancora prima, nel 1966/1967 c'è stato un 4-0. A queste si contrappone il famoso 6-0 dell'11 maggio 2001, divenuto anche oggetto di un coro della Curva Sud, che ancora oggi rappresenta il risultato più netto in un derby della Madonnina. LEGGI ANCHE: Il commento di Prandelli sul derby tra Inter e Milan