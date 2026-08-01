Alla notizia della scomparsa di Franco Baresi, deceduto a 66 anni a della malattia ai polmoni con cui ha combattuto per oltre un anno, si è unito anche il cordoglio di Alessandro Del Piero. L'ex numero dieci della Juventus ha pubblicato un messaggio di omaggio tramite le proprie storie Instagram, inserendo un riferimento preciso ad un evento che ha visto coinvolto lo storico capitano del Milan nel 1990.

Morte Baresi, il messaggio di Del Piero

"Grazie Franco per quello che ci hai insegnato, sul campo e fuori dal campo, con la tua leggendaria carriera. Una bandiera è per sempre. PS: aggiungo, 39 volte grazie. Gli juventini capiranno".

Nel suo testo,ha espresso profonda stima per la carriera e il valore umano dello storico capitano del

La chiosa del messaggio di Del Piero è legata a un evento emblematico accaduto oltre trent'anni fa.

Le 39 rose di Baresi a Heysel

L'allusione diriporta al marzo del 1990, quando ilaffronta in trasferta in Coppa dei Campioni contro i belgi del Mechelen. Il match si giocò nello stadio di Bruxelles, che cinque anni prima era stato teatro della famosain cui persero la vita 39 persone, tra cui 32 sostenitori bianconeri. Prima del fischio d'inizio,Per quel gesto, i tifosi della Juventus esposero poi all'Allianz Stadium lo striscione "39 volte grazie", ripreso oggi da Del Piero.