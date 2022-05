De Ligt, lettera per Raiola: “Hai dimostrato al mondo che niente è impossibile”

Matthijs De Ligt, difensore della Juventus, attraverso il suo profilo Instagram ha scritto una lettera dedicata a Mino Raiola, scomparso ieri

Enrico Ianuario

La scomparsa di Mino Raiola, annunciata ieri dalla sua famiglia, ha sconvolto tutto il mondo del calcio. Un personaggio amato e odiato, sicuramente unico. Un grande procuratore ma che, a detta di molti suoi assistiti, è stato come un padre. Anche Matthijs De Ligt, difensore della Juventus, gli ha dedicato un pensiero attraverso un post pubblicato su Instagram.

"Caro Mino, sinceramente non sono pronto a scrivere questo messaggio e penso che non lo sarò mai", esordisce l'olandese. È troppo presto per noi giocatori, per la tua famiglia ma soprattutto per te. Avevi così tanti sogni da realizzare, così tante cose rimaste da fare. Pensavo fossi matto quando mi parlavi delle cose che stavi pianificando, ma alla fine avevi sempre ragione. Sapevi come funzionava il mondo. Niente è impossibile e l'hai mostrato al mondo intero. Nel momento in cui ti ho incontrato per la prima volta ho capito che eri una persona speciale. Completamente diverso da me, ma avevamo una cosa in comune. Volevamo fare il nostro lavoro nel miglior modo possibile".

"Hai combattuto per i tuoi giocatori insieme alla tua squadra ed è per questo che eri così amato da tutti loro", prosegue De Ligt. "Perché come hai sempre detto: sono i miei figli, la mia famiglia. E ora è il momento di cambiare i ruoli: tu hai fatto tutto per noi e ora dobbiamo fare tutto per le persone che hai amato di più, la tua famiglia. Ti prometto che ci prenderemo cura di tutto ciò che hai amato insieme come tuoi "figli". Mino, mi mancherai per tutto".

"Hai sempre detto di essere il cattivo contro tutti per me, di essere il mio agente ma soprattutto di essere il mio migliore amico. Qualcuno a cui potevo sempre chiedere aiuto, che era pronto a lottare per me, ma anche qualcuno con cui potevo parlare della vita in generale. Qualcuno che sapeva così tanto di certe cose che sono arrabbiato con me stesso di non averti chiesto di più. Sono sicuro che ad un certo punto potrò chiederti di più e coccolarti di nuovo perché mi manchi già troppo. Ti amo Mino", conclude il difensore bianconero. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

