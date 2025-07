Davide Calabria ritorna a San Siro: le foto al concerto di Lazza

Davide Calabria è tornato a San Siro, non nelle vesti di calciatore del Milan, bensì per il concerto di Lazza, rapper e tifoso milanista.

Davide Calabria è ancora in cerca di una nuova squadra. Il suo contratto con il Milan è scaduto a fine giugno, al termine del prestito di 6 mesi al Bologna , con cui ha vinto la Coppa Italia proprio ai danni dei suoi ex compagni.

Il suo rapporto con il Milan - la squadra per cui tifa e in cui è cresciuto - si è interrotto malamente. Un epilogo amaro per quella che è stata una bella storia d'amore tra un ragazzo del vivaio e la squadra del suo cuore, di cui ha degnamente difeso i colori e di cui è arrivato perfino a indossare la fascia da capitano.