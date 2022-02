Crisi Russia-Ucraina, il comunicato ufficiale della UEFA | News

Attraverso il proprio sito, la UEFA ha pubblicato un comunicato ufficiale in merito a quanto sta succedendo in queste ore in Ucraina

Enrico Ianuario

L'Europa, e in particolar modo l'Ucraina, oggi non ha avuto un buon risveglio. Com'è ormai noto a tutti, questa mattina la Russia ha invaso la capitale Kiev e, anche se meno importante, ciò ha anche delle ripercussioni nel mondo dello sport. In attesa del Comunicato Esecutivo previsto per domani alle 10, la UEFA, attraverso il proprio sito ufficiale, ha pubblicato una nota in merito a quanto sta succedendo in questo momento in Ucraina. Ecco, di seguito, il comunicato ufficiale.

"La UEFA condivide la significativa preoccupazione della comunità internazionale per lo sviluppo della situazione della sicurezza in Europa e condanna fermamente l'invasione militare russa in corso in Ucraina. In qualità di organo di governo del calcio europeo, la UEFA sta lavorando instancabilmente per sviluppare e promuovere il calcio secondo i valori europei comuni come la pace e il rispetto dei diritti umani, nello spirito della Carta Olimpica. Rimaniamo risoluti nella nostra solidarietà con la comunità calcistica in Ucraina e siamo pronti a tendere la nostra mano al popolo ucraino. Stiamo affrontando questa situazione con la massima serietà e urgenza. Le decisioni saranno prese dal Comitato Esecutivo UEFA e annunciate domani".

