Criscitiello: “Il calcio è un mondo a parte, e la Serie C ne è la prova più lampante”

Ma le ombre non finiscono qui. Criscitiello riporta anche voci di corridoio su una presunta richiesta di Marani di alleggerire i controlli sulle società di Serie C, un'indiscrezione che, se confermata, getterebbe ulteriore benzina sul fuoco di un campionato già in fiamme. E la riforma Zola, pensata per rilanciare il settore giovanile, viene bollata come inadeguata e distante dalla realtà della categoria.