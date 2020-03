Coronavirus, Serie A sospesa? Ecco tutti gli scenari possibili

ULTIME NEWS – La sospensione della Serie A è sempre più concreta. Domani è atteso un consiglio straordinario della Lega Calcio, dove si deciderà il futuro del campionato. Ecco tutti i possibili scenari:

1) RINVIO EURO 2020 – L’opzione che va per la maggiore è la richieste all’UEFA di rinviare l’europeo, previsto per il prossimo 12 giugno. Ma con i calciatori che dovranno essere liberi da ogni impegno già dall’1 giugno. Nel caso di rinvio, si potrebbe recuperare la Serie A e gli altri campionati anche nel mese di giugno e luglio.

2) CALENDARIO ALTERNATIVO – Difficile ridurre da tre a due i giorni di distanza tra gare ravvicinate, più plausibile che lo spostamento della Coppa Italia a fine campionato o addirittura alla prossima stagione possa creare qualche spazio in più sul calendario, sempre ricevendo l’ok dall’Uefa però per mandare i giocatori in nazionale con qualche giorno di ritardo.

3) ANNULLAMENTO CAMPIONATI – Annullare i campionati è l’opzione peggiore, ma comunque una possibilità. In questo caso si dovrebbe discutere come valutare le qualificazioni alle competizioni europee, o promozioni e retrocessioni. Né lo statuto della Figc né quello della Lega Serie A prevedono tuttavia questa ipotesi: tra il consiglio federale di martedì e l’assemblea di lega di giovedì potrebbero uscire anche ipotesi relativamente alle modalità per compilare la classifica.

