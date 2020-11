Coronavirus, l’appello di Nesta: “Importante usare la mascherina” / News

Covid, l’appello di Nesta sulla mascherina

ULTIME NOTIZIE CORONAVIRUS – La situazione coronavirus in Italia si aggrava sempre di più, con contagi e decessi che crescono a dismisura. Mai come ora è importante seguire le regole e le linee guida dettate dagli esperti. La prima cosa da fare, come noto, è indossare la mascherina. Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, ha interpellato anche volti illustri per intimare la popolazione a non uscire dagli schemi per sconfiggere il nemico coronavirus. Anche Alessandro Nesta, attraverso il proprio profilo Twitter, ha voluto fare la sua parte lanciando un appello semplice, ma efficace. Ecco il suo post.

“Indossare la mascherina è una delle cose più importanti in questo periodo difficile…tuteliamo gli altri e tuteliamo noi stessi”.

