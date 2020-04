Coronavirus, fase 2- Ripresa allenamenti in due date: i dettagli

NEWS MILAN – Nuovi dettagli sul coronavirus ‘fase 2‘ e nello specifico alla ripresa degli allenamenti sportivi per gli atleti professionisti. All’inizio, dunque al 4 maggio, le sessioni saranno individuali. Si dovrebbe trattare fondamentalmente di lavoro atletico singolo e personalizzato sui campi dei vari centri sportivi (magari con ingressi scaglionati?) mentre a partire dal 18 maggio saranno collettive e dunque sarà consetito allenamento con contatto fisico, inevitabile per certi sport quali il calcio.

Il Milan ha peraltro richiamato i propri calciatori all’estero, a rientrare in Italia: svolgeranno un isolamento domiciliare per due settimane, per poi riprendere gli allenamenti. Tra i primi a tornare è stato Hakan Calhanoglu, poi Paquetà e tutti gli altri. Ancora in Svezia, invece, Zlatan Ibrahimovic che si sta allenando con l’Hammarby e ha anche rilasciato qualche giorno fa importanti dichiarazioni.

“Attività sportiva e motoria fin qui era possibile farlo nei pressi dell’abitazione, ora ci si potrà allontare anche più lontano da casa, ma sempre rispettando la distanza. Per consentire graduale ripresa attività sportive – ha riferito il Premier Giuseppe Conte – saranno consentite le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non, ma di interesse nazionale. Saranno consetite solo nel rispetto delle norme di distanziamento, senza assembramento. Per le discipline collettive (esempio calcio, ndr) dal 18 maggio ci si potrà allenare regolarmente tra squadre“.

“Ripresa Serie A? Sono un appassionato di calcio, come tanti, all’inizio mi sembrava strana l’interruzione, tutti poi hanno compreso che non c’erano alternative. Spadafora nei prossimi giorni lavorerà intensamente con tutte le componenti per trovare un percorso, in parte già definito. Poi si valuterà se ricominciare e terminare i campionati sospesi“.

Sempre in tema “coronavirus fase 2”, in serata sono arrivate – come detto – le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte: la conferenza stampa integrale >>>