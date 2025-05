CONCEICAO LANCIA GIMENEZ? “UN’OPPORTUNITÀ”. TRE ASSENZE, PUÒ ESSERE LA SUA NOTTE GENOA-MILAN

Con l'assenza di Tammy Abraham può essere l'occasione da non fallire per Santiago Gimenez in Genoa-Milan? Ne parla il nostro Stefano Bressi

Sérgio Conceicao, nella giornata odierna, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in vista della sfida tra Genoa e Milan, annunciando una tripla assenza. Tra coloro che non ci saranno spicca anche Tammy Abraham. Questo potrebbe spingere il tecnico lusitano a dare una chance a Santiago Gimenez. Sarà la sua notte? Di questo ed altro parla il nostro Stefano Bressi nel video che potete trovare qui sotto. E non dimenticatevi di lasciare un like, seguirci ed attivare la campanella per non perdervi nulla dei nostri contenuti. Inoltre potete seguirci su tutti i nostri profili social.