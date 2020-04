Serie A, calendario e taglio stipendi: il comunicato ufficiale

ULTIME NEWS – Oggi pomeriggio si è svolta la riunione della Lega Serie A. Tra i punti all’ordine del giorno c’era la compilazione di un eventuale calendario per terminare la stagione 2019/2020, e la questione del taglio degli stipendi ai calciatori. Ecco il comunicato ufficiale appena emanato:

“Si è svolta oggi pomeriggio l’Assemblea della Lega Serie A, alla presenza di tutte le Società collegate in video conferenza. In riunione è stata rappresentata la posizione emersa dal tavolo di lavoro tra UEFA, ECA e Leghe Europee svoltosi ieri. Riguardo alla possibile disputa delle restanti partite di Serie A TIM e di Coppa Italia, la Lega Serie A considererà la ripresa dell’attività sportiva quando le condizioni sanitarie lo permetteranno, attenendosi, come ha sempre fatto, ai decreti del Governo e tenendo in primaria considerazione la tutela della salute degli atleti e di tutte le persone coinvolte”.

“Nell’affrontare i diversi scenari, che restano tuttora incerti, la Lega Serie A, con la partecipazione dei rappresentanti delle Società, proseguirà nei prossimi giorni, attraverso i tavoli di lavoro già costituiti, ad analizzare l’impatto e le conseguenze del Covid-19 a livello medico, economico, normativo, sportivo e di risk assessment per i Club e la stessa Lega Serie A”.

“E’ stata infine attivata oggi la pagina istituzionale sul sito della Lega Serie A per raccontare, attraverso la campagna WEAREONETEAM. Il contributo delle Società a supporto delle strutture ospedaliere, dei Medici, degli Infermieri e di tutto il Personale ospedaliero, ogni giorno in prima linea in questa sfida contro il coronavirus“. Non si è discusso, secondo quanto emerso da questo comunicato, del taglio stipendi dei calciatori. E a tal proposito, ecco quanto risparmierebbe il Milan >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android