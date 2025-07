Critiche giuste, ma quanti miracoli ha fatto?

Quella passata non è stata un'annata semplice ed esente da errori, ma occorre ricordare sempre il cammino e il quadro generale. Maignan è arrivato al Milan con un compito complicato: sostituire Gianluigi Donnarumma, attuale campione d’Europa con il PSG. A dispetto dello scetticismo iniziale, l'estremo difensore francese ha fugato subito i dubbi, convincendo tutti, dai compagni alla critica, arrivando a vincere da protagonista il diciannovesimo scudetto rossonero e una Supercoppa Italiana, sfiorando soltanto, poi, la Coppa Italia, persa quest’anno in finale contro il Bologna. Nell'ultima stagione ha compiuto diverse sbavuture, alcune anche decise, purtroppo, ma quante parate e quanti miracoli ha fatto? In una squadra perennemente sbilanciata in attacco e incapace di difendere a dovere, è stato spesso decisivo. E questo non deve essere dimenticato. Ora, come detto, occorre tornare al livelli precedenti. Intanto, ecco alcune curiosità sul numero uno del Milan, che forse non tutti ricordano