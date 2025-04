Como, tutti su Fàbregas: avvenuto incontro tra il tecnico e un top club

Cesc Fàbregas, allenatore del Como rivelazione del campionato di Serie A, piace davvero a tanti club, in Italia e in Europa. La società lariana, per ammissione del proprietario Mirwan Suwarso e del direttore sportivo Carlalberto Ludi, vorrebbe trattenerlo anche per la prossima stagione. Non sarà, però, così facile a quanto pare.