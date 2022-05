Cessione Milan – Nessun ultimatum da parte di Investcorp, ma… | News

Secondo alcune indiscrezioni, Investcorp non avrebbe dato un ultimatum al fondo Elliott per la cessione delle quote del Milan

Negli ultimi giorni si è complicata un po' la trattativa tra Investcorp e il fondo Elliott per il cambio di proprietà del Milan. Un rallentamento che, come abbiamo riportato oggi, pare abbia indotto il fondo mediorientale a dare un ultimatum all'attuale proprietario del club rossonero.

Secondo 'Calcio&Finanza', in realtà dal fondo presieduto da Mohammed Al-Ardhi non ci sarebbe stato un vero e proprio ultimatum. In ogni caso, pare che abbia suscitato un po' di irritazione come Elliott stia gestendo la trattativa. In particolar modo, non è piaciuto che, una volta terminata l'esclusiva, sia comparso un altro acquirente per l'acquisto del Milan, ovvero RedBird di Gerry Cardinale.

In attesa di capire come la trattativa evolverà, il tutto rimane momentaneamente in fase di stallo. Come è stato spesso riportato negli ultimi giorni, il fondo Elliott prenderà la decisione finale una volta terminato il campionato, con il Milan che dista solamente 4 punti dallo scudetto. In ogni caso, sia Investcorp che RedBird rimangono gli unici candidati per acquistare le quote del club. Milan, le top news di oggi: esclusiva Carobbi, Saelemaekers carica l'ambiente.

